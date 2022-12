Erstes kleines Wintersport-Wochenende im Sauerland

Es sind erstmal nur zwei Pisten - aber die reichen für das erste kleine Wintersport-Wochenende im Sauerland. Das Skiliftkarussell in Winterberg startet in die Saison. Richtig los geht der Betrieb dann an Weihnachten.

In Winterberg können Ski- und Snowboardfahrer an diesem Wochenende auf den ersten Pisten in die Saison starten. Zwei der insgesamt 34 Abfahrten seien mithilfe der Schneekanonen so gut präpariert, dass der Liftbetrieb losgehen könne, teilte das Skigebiet mit. Die ersten Wintersportler waren bereits am Freitag auf den Pisten, eine größere Anzahl an Besuchern erwartet der Liftverbund aber erst jetzt am Wochenende. Auch der Rodellift an der Ruhrquelle soll am Samstag zum ersten Mal laufen.

Bis zum wichtigen Weihnachtsgeschäft sollen dann möglichst viele der Lifte im Sauerland laufen. Dazu würden aber noch einige kalte Nächte benötigt, damit die Schneekanonen arbeiten könnten.

Zum Skiliftkarussell in Winterberg gehören 34 beschneite Abfahrten mit 27,5 Kilometern Länge. Es ist das größte Skigebiet im Sauerland.