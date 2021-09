Ersthelfer befreit Schwerverletzten aus brennendem Auto

Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer hat im Kreis Höxter einen schwer verletzten Mann aus einem brennenden Auto gerettet. Ein 36-Jähriger war nach Angaben der Polizei am späten Sonntagabend auf der Landstraße 951 aus noch unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der Motorraum fing sofort Feuer, wie die Polizei am Montag zu dem Verkehrsunfall zwischen Nieheim-Merlsheim und Bad Driburg-Reelsen mitteilte. Ein anderer Autofahrer habe den Brand am Straßenrand gesehen und den schwer verletzten Mann, den er angeschnallt auf dem Fahrersitz vorgefunden habe, noch rechtzeitig aus dem Unfallwagen gezogen. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen ins Krankenhaus. Der Unfallwagen brannte vollständig aus.