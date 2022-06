Erstrunden-Aus für Profi Altmaier beim Turnier in Halle

Halle (dpa)

Daniel Altmaier ist beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle in der ersten Runden ausgeschieden. Der 23 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen verlor am Dienstag gegen den Australier Nick Kyrgios mit 3:6, 5:7 und war dabei weitgehend chancenlos. Kyrgios, der in der vergangenen Woche beim Turnier in Stuttgart im Halbfinale gegen den Briten Andy Murray noch für einen Eklat gesorgt und danach rassistische Beleidigungen gegen sich beklagt hatte, verwandelte nach 67 Minuten seinen zweiten Matchball.

Von dpa