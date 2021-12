Ertragreiche Zuckerrüben-Ernte 2021

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Rübenbauern in Nordrhein-Westfalen haben dieses Jahr eine deutlich größere Ernte an Zuckerrüben eingefahren als 2020. 4,66 Millionen Tonnen wurden geerntet, der Ertrag stieg um 15,5 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das Jahr 2021 gehöre mit 2014 und 2017 zu den drei ertragreichsten Ernten der letzten zehn Jahre. Zuckerrüben wuchsen in NRW auf 54.300 Hektar, einer um 7,2 Prozent größeren Fläche als noch 2020.

Von dpa