Erzieherin soll in Kita Kind missbraucht haben

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ein Kind soll in einer Gelsenkirchener Kita sexuell missbraucht worden sein. Man ermittle wegen eines Sexualdelikts einer Erzieherin an einem Kind, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Essen am Freitag. Nähere Details nannte sie mit Verweis auf den Opferschutz nicht. Zuvor hatte die «WAZ» darüber berichtet.

Von dpa