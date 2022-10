Eurowings-Streik sorgt für über 140 Flugausfälle in NRW

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Wegen eines Pilotenstreiks fallen am Montag auch an den beiden großen Flughäfen in NRW zahlreiche Eurowings-Flüge aus. Allein in Düsseldorf wurden von Eurowings 103 der insgesamt 205 geplanten Starts und Landungen abgesagt, wie die Homepage des Flughafens am Montagmorgen zeigte. Am Flughafen Köln/Bonn wurden laut der Online-Flugauskunft 43 von 68 geplanten Starts und Landungen gestrichen.

Von dpa