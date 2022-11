Evakuierte ukrainische Kinder in Dortmund gelandet

Dortmund (dpa/lnw)

Mehr als 30 in der Ukraine verletzte oder traumatisierte Menschen sind am Montagnachmittag mit einem Flugzeug in Dortmund gelandet. Etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder, sie wurden samt Begleitpersonen mit einem Bus der Hilfsorganisation «Be an Angel» zunächst von Odessa nach Chisinau evakuiert und dann von dort nach NRW gebracht, wie die Organisatoren mitteilten. Die Kinder sollen in Deutschland medizinische Hilfe erhalten.

Von dpa