Evakuierungen in Oberhausen wegen Bomben-Sprengung begonnen

In Oberhausen und Duisburg hat am Donnerstagmorgen die Evakuierung von mehr als 4000 Menschen begonnen. Sie müssen ihre Häuser verlassen, weil am Nachmittag eine 20-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt werden soll. Eine Entschärfung der in der Nähe der Emscher im Oberhausener Stadtteil Holten gefundenen Bombe war nach Angaben der Stadt nicht möglich.

Um 13.00 Uhr soll der Blindgänger zunächst an einen anderen Ort gebracht werden, wie Stadtsprecher Martin Berger am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Bombe komme dann in ein tiefes Loch, in dem unter anderem Wasserkissen platziert werden. «Dann wird alles mit Tonnen von Sand zugeschüttet, ehe gesprengt werden kann.» Das könne erst am späteren Nachmittag gegen 17.00 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf geschehen, so Berger.

Zuvor müssen in Oberhausen rund 2700 und in Duisburg etwa 1600 Menschen ihre Wohnungen verlassen haben. Ab Mittag sind in beiden Städten zudem insgesamt rund 19 000 Bewohner aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen in einem Radius von 1000 bis 2000 Metern nicht zu verlassen.

Von Sperrungen ab 12.00 Uhr sind zahlreiche Straßen im Umkreis des Fundorts, der Nahverkehr der Bahn einschließlich des Bahnhofs Oberhausen-Holten sowie ab 13.00 Uhr auch die Autobahn 3 von Oberhausen nach Frankfurt betroffen. Die A3 wird dann zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen und Oberhausen-West bis zur Sprengung voll gesperrt. Die Ausfahrt Oberhausen-Holten ist bereits ab 12.00 Uhr nicht mehr befahrbar.