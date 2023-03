Evelyn Burdecki ist eine schnelle Autofahrerin

Köln (dpa)

Reality-TV-Teilnehmerin Evelyn Burdecki («Ich bin ein Star - holt mich hier raus») ist gerne flott mit dem Auto unterwegs. «Ich bin schon eine schnelle Autofahrerin, tatsächlich», sagte sie am Sonntagabend in Köln. Natürlich halte sie sich dabei aber immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Generell «liebe» sie das Fahren.

Von dpa