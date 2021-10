Evonik sucht Käufer für Chemiestandort Lülsdorf

Essen (dpa/lnw)

Der Essener Chemiekonzern Evonik will sein Werk in Lülsdorf bei Köln verkaufen. Es sei geplant, den Standort mit knapp 600 Mitarbeitern «mittelfristig in neue Hände zu geben», teilte Evonik am Freitag mit. Angestrebt werde die Abgabe des gesamten Standorts an einen neuen Eigentümer. Es seien aber auch Verkäufe von Teilgeschäften an verschiedene Interessenten denkbar. Potenzielle Investoren hätten bereits Interesse bekundet. Evonik setzt in Lüsdorf etwa 280 Millionen Euro im Jahr um.

Von dpa