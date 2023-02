Ex-Schalke-Coach Stevens wünscht sich Rückkehr von Tönnies

Gelsenkirchen (dpa)

Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens hat sich für eine Rückkehr des früheren Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies zum FC Schalke 04 ausgesprochen. «Das wäre das Erste, was ich tun würde: Clemens zurückzuholen», sagte der 69 Jahre alte Stevens am Sonntag im Sport1-«Doppelpass». Angesichts der sportlichen und finanziellen Probleme seines Herzensclubs sagte der frühere Schalke-Coach zudem: «Warum haben die Clemens Tönnies an die Seite geschoben? Das frage ich mich noch immer.»

Von dpa