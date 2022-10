Ex-Sparda-Bank-Chef: Zwei Jahre Haft auf Bewährung

Münster (dpa)

Der ehemalige Vorstandschef der Sparda-Bank Münster ist nach einem Urteil des Landgerichts Münster zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Zusätzlich ordnete das Gericht den Einzug von knapp 200.000 Euro an. Damit blieben die Richter am Freitag unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte für den Spesen- und Abrechnungsbetrug durch Enrico Kahl in Höhe von rund 460.000 Euro drei Jahre und drei Monate Haft gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig (Az.: 20 KLs 3/20).

