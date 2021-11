Ex-Stürmer Kießling: Bayern-Dominanz «grausam für die Liga»

Berlin (dpa)

Aus Sicht des früheren Fußball-Nationalspielers Stefan Kießling wird auch in diesem Jahr der deutsche Meister FC Bayern München heißen. «An die Bayern kommt im Moment niemand ran. Das ist grausam für die Liga, aber ich befürchte, dass das erst mal auch so bleiben wird», sagte Kießling (37) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwoch). Selbst wenn die Bayern wirklich einmal schwächelten, sei die Chance zumindest in den vergangenen Jahren nicht genutzt worden, «sondern die anderen sind dann eher sogar selbst gestrauchelt. Die sind einfach weiter als wir, aber das ist nicht nur unser Problem.»

Von dpa