Experten: NRW bietet großes Potenzial für Erdwärme-Nutzung

Bochum (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen bietet nach Einschätzung von Experten ein großes Potenzial für die Nutzung von Erdwärme. «Mehr als ein Viertel des kommunalen und industriellen Wärmebedarfs könnte über tiefe Geothermie versorgt werden», sagte der Institutsleiter der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG), Rolf Backe, am Mittwoch in Bochum. Bislang habe es in NRW aber kaum tiefe Bohrungen gegeben.

Von dpa