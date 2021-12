Explosion in Bankfiliale in Gevelsberg: Täter flüchtig

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in einer Bank-Filiale in Gevelsberg ist am Gebäude erheblicher Sachschaden entstanden.

Nach der Explosion im Ennepe-Ruhr-Kreis hatten Anwohner die Feuerwehr in der Nacht auf Montag alarmiert. Menschen wurden nicht verletzt, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montag mit. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sahen Zeugen in der Nacht, wie drei unbekannte Tatverdächtige mit einem silbernen Wagen in Richtung Autobahn flüchteten.