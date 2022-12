Explosionen und Brand: Mann lebensgefährlich verletzt

Willich (dpa/lnw)

Bei einem Brand und mehreren Explosionen in einer Dachgeschosswohnung im Kreis Viersen ist ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Vor dem Feuer am Montagnachmittag in Willich habe es eine Explosion in der Wohnung gegeben, berichtete ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Viersen. Während erste Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, sei es zu weiteren kleine Explosionen gekommen.

Von dpa