Faeser sichert besseren Bevölkerungsschutz zu

Euskirchen (dpa)

Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe vor einem Jahr muss es nach Auffassung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) einen «Neustart im Bevölkerungsschutz» geben. Am Jahrestag der Flut sagte Faeser am Donnerstag in Euskirchen bei Bonn, man habe aus der Katastrophe gelernt. Der Schutz der Bevölkerung bekomme jetzt endlich die Priorität, die er schon lange hätte haben sollen. «Wir haben uns in Deutschland viel zu lange in Sicherheit gewogen», sagte Faeser. «Wir müssen uns deshalb sehr viel besser gegen die Folgen des Klimawandels wappnen.» Eine Wiederholung einer solchen Flutkatastrophe sei leider nicht ausgeschlossen: «Extremwetterlagen werden zunehmen.»

