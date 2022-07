Fahndung nach NS-Verbrecher Brunner eingestellt

Köln (dpa)

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat die Fahndung nach dem NS-Verbrecher Alois Brunner offiziell eingestellt. Brunner, geboren 1912 im damaligen Österreich-Ungarn, wäre im April 110 Jahre alt geworden, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei eine Grenze, bei der Ermittlungen normalerweise eingestellt würden, weil man davon ausgehen könne, dass der Betroffene tot sei. Brunner sei vermutlich schon vor langer Zeit in Syrien gestorben. Das habe man aber nie verifizieren können. Das Verfahren ist Willuhn zufolge seit den frühen 1970er Jahren in Köln anhängig gewesen. Zuerst hatte «Der Spiegel» berichtet.

Von dpa