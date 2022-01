Fahrer kracht in Skulptur: Mann wurde mit Haftbefehl gesucht

Bergneustadt (dpa/lnw)

Ein 30-jähriger Autofahrer ist in Bergneustadt (Bergischer Kreis) in der Mitte eines Kreisverkehres in eine Skulptur gekracht. Es handelt sich um eine große, metallene Pusteblume. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte landete das Auto genau zwischen den Metallstangen der Skulptur. Der Fahrer hatte am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Von dpa