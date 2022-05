Fahrer lässt nach Unfall zwei verletzte Mitfahrer zurück

Euskirchen (dpa/lnw)

Ein Autofahrer hat nach einem Unfall seine zwei schwer verletzten Mitfahrer zurückgelassen. Die drei Männer aus Leverkusen waren in der Nacht zum Sonntag auf der B258 bei Ahrhütte (Kreis Euskirchen) unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einer Kurve habe der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren. Das Fahrzeug sei mit der rechten Seite gegen einen Baum geprallt.

Von dpa