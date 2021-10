Fahrerin verunglückt auf wegen Flutschäden gesperrter A1

Ungewöhnlicher Unfall auf der Autobahn 1 bei Erftstadt-Blessem (Nordrhein-Westfalen): Eine Frau ist auf der nach der Flutkatastrophe gesperrten Strecke verunglückt und ungebremst in den Sandhaufen einer Baustelle gefahren. Nach ersten Erkenntnissen war sie ihrem Navi-Gerät gefolgt und hatte die Absperrungen umfahren, so die Polizei. Die 61-Jährige sei schwer verletzt worden.

Beamte hatten die Frau, die kein Handy dabei hatte, nach etwa 90 Minuten zufällig an der Unfallstelle entdeckt. Rettungskräfte brachten die ortsunkundige Fahrerin aus dem Kreis Heinsberg in ein Krankenhaus. Durch die Flutkatastrophe im Sommer waren Teile der damals bereits gesperrten Autobahn eingebrochen und in die Erft gestürzt. Die Bauarbeiten sollen noch Monate dauern.