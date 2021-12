Fahrerin will Maus ausweichen und prallt gegen Baum

Kleines Tier mit großer Wirkung: Weil sie einer Maus ausgewichen sein will, hat eine 19-Jährige in Hagen ihr Auto vor einen Baum gesetzt.

Sie verletzte sich bei dem Aufprall leicht und wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die junge Frau war demnach tags zuvor in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Bei der Unfallaufnahme gab sie an, sie habe einer Maus ausweichen wollen, die über die Fahrbahn lief. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.