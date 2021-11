Fahrgast greift Busfahrer mit Schere an

Bochum (dpa/lnw)

Ein 32 Jahre alter Mann hat in Bochum einen Busfahrer mit einer Schere angegriffen und leicht verletzt. Der 32-Jährige hatte am Samstag zunächst die Inneneinrichtung des Busses mit der Schere beschädigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten.

Von dpa