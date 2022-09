Fahrraddemo-Teilnehmer übergeben Petition an Minister

Teilnehmer einer Fahrraddemo haben dem nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Sonntag in Köln eine Petition für ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht überreicht. Die Kölner Demo mit mehreren Hundert kleinen und großen Radfahrerinnen und Radfahrern fand im Rahmen eines bundesweiten Aktionswochenendes des Bündnisses «Kidical Mass» statt.

In rund 160 Orten in ganz Deutschland wollten Zehntausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Fahrrädern, Laufrädern und Rollern demonstrieren und die Petition an verschiedene Politiker übergeben. Nach Angaben einer Sprecherin haben insgesamt bisher mehr als 80.000 Menschen unterschrieben.

Das Aktionsbündnis fordert, dass das Straßenverkehrsrecht umgekrempelt wird. «Das neue Verkehrsrecht muss Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts ebenso ermöglichen wie den unkomplizierten Bau von breiten, baulich getrennten Radwegen», teilte das Bündnis mit. «Die Sicherheit von Kindern und der Klimaschutz müssen in dem reformierten Straßenverkehrsrecht Vorrang vor dem Autoverkehr bekommen.» Ziel sei es, dass Kinder sich sicher mit dem Fahrrad, dem Roller und zu Fuß im Straßenverkehr bewegen könnten.