Fahrraddieb mit Staubsaugerrohr versteckt sich in Mülltonne

Hamm (dpa)

Ein 20 Jahre alter Mann hat mit Hilfe eines Staubsaugerrohrs in Hamm ein Fahrrad gestohlen und sich auf der Flucht vor der Polizei in einem Müllcontainer versteckt. Der Dieb sei in der Nacht zum Dienstag von Beamten auf dem Bahnhofsvorplatz dabei beobachtet worden, wie er sich an einem Mountainbike zu schaffen machte und mit einem Staubsaugerrohr das Fahrradschloss aufhebelte, teilte die Polizei mit.

