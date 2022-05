Fahrraddiebstahl endet mit Drogenfund in Wohnung

Dank eines gemeldeten Fahrraddiebstahls hat die Polizei in Aachen Drogen in einer Wohnung gefunden.

Die Beamten konnten das von zwei Männern gestohlene E-Bike am Montagabend durch ein Ortungsgerät am Rad verfolgen und die mutmaßlichen Täter vor ihrer Wohnung antreffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Wohnung selbst wurden bei einer Durchsuchung die Drogen gefunden. Die Männer erwarte eine Anzeige.