Falschfahrer stirbt bei Unfall auf A44: Frau schwer verletzt

Unna (dpa)

Ein Falschfahrer ist auf der Autobahn 44 Richtung Dortmund frontal mit einem Auto zusammengestoßen und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der 75-Jährige sei am Dienstagabend mit seinem Wagen bei Unna aus unbekannter Ursache entgegen der Fahrtrichtung gefahren, teilte die Polizei mit. Im Bereich des Parkplatzes Grüntal sei es dann zu dem frontalen Zusammenstoß gekommen. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Frau im anderen Auto wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Einsatzkräfte brachten die Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Von dpa