Falschfahrer türmt nach Unfall mit gestohlenem Wagen

Titz (dpa/lnw)

Nach einem Unfall mit einem gestohlenen Auto auf der Autobahn 61 in der Nähe des Autobahndreiecks Jackerath sucht die Polizei den geflohenen Fahrer. Der etwa 20 bis 35 Jahre alte Mann sei als Falschfahrer in der Auffahrt der Anschlussstelle Jackerath bei Titz mit einem entgegenkommenden Sattelzug frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag in Köln mit. Danach, so berichteten Zeugen den Ermittlern, sei der Unbekannte aus dem Wrack geklettert und eine Böschung neben der Autobahn heruntergelaufen. Zuvor soll der Mann den Wagen im etwa 30 Kilometer entfernten Kerpen gestohlen haben. Trotz Fahndung mit einem Polizeihubschrauber wurde der Mann zunächst nicht entdeckt.

Von dpa