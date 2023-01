Familien-Zwist mit Schneeschaufel und Staubsaugerrohr

Hagen (dpa/lnw) -

Nach der Trennung eines Paares haben sich in Hagen Familienmitglieder so attackiert, dass mehrere Streifen- und Rettungswagen anrücken mussten. Vier Frauen und drei Männer seien verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Auseinandersetzung am Montagabend seien die Kontrahenten auch mit einer Schneeschaufel und einem Staubsaugerrohr aufeinander los gegangen. Alle Verletzten seien zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht, aber danach wieder entlassen worden.

Von dpa