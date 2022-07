Familienstreit eskaliert: Autos rasen durch Köln

Köln (dpa/lnw)

Eigentlich hatten sich zu einer Aussprache treffen wollen, doch dann eskalierte ein Streit unter Familienmitgliedern in Köln. Die Verwandten gingen zunächst aufeinander los, daraufhin flüchteten drei Männer mit einem Auto. Ein Gegner folgte ihnen in einem anderen Fahrzeug. Die beiden Fahrer rasten durch die Innenstadt und überholten und rammten sich gegenseitig mit ihren Autos. Auch der Wagen einer unbeteiligten Frau wurde bei dem Rennen touchiert, wie die die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa