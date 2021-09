Fan-Auseinandersetzungen vor Hansa gegen Schalke

Rostock (dpa)

Vor dem Zweitligaspiel des FC Hansa Rostock gegen Schalke 04 am Samstagabend ist es in der Hansestadt zu heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Fußball-Fans gekommen. Am Mittag lieferten sich nach Angaben der Polizei insgesamt etwa 200 Hansa- und Schalke-Anhänger am Warnemünder Leuchtturm-Vorplatz Auseinandersetzungen. Die Polizei schritt mit einem Großaufgebot ein.

Von dpa