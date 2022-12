Fanpartys nach Marokko-Sieg in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf/Dortmund/Essen (dpa/lnw)

Nach dem Überraschungssieg der marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar haben am Samstag zahlreiche Fans in mehreren Städten von NRW zum Teil ausgelassen gefeiert. In der Düsseldorfer Innenstadt war eine riesige Menschenmenge zusammengekommen. Es wurden Böller und Bengalos gezündet, Rauch lag über dem von vielen Nordafrikanern bewohnten Gebiet. Ein dpa-Fotograf schätzte mehr als 2000 Fans, die den 1:0-Sieg der marokkanischen Mannschaft gegen Portugal feierten. Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz.

Von dpa