Fans begrüßen Borussia Dortmund bei der Ankunft in Singapur

Singapur (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist im Rahmen seiner Asien-Tour am Dienstag in Singapur eingetroffen. Die Mannschaft wurde nach der Ankunft am Flughafen in der asiatischen Metropole von vielen Fans, die mit BVB-Fahnen ausgestattet waren, empfangen. «Über 500 Fans begrüßen uns gerade am Flughafen in Singapur. Danke für den schwarzgelben Empfang», schrieb der Verein auf seinem Twitter-Account und teilte ein Video, in dem Teamkapitän Marco Reus Autogramme schrieb.

Von dpa