Farbangriffe auf Obdachlose in Köln setzen sich fort

Erneut habe ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen die Schlafsäcke und persönlichen Habseligkeiten von zwei Obdachlosen überschüttet. Die beiden Männer, die in einem Treppenabgang zu einer U-Bahn-Haltestelle im Stadtteil Mülheim übernachtet hatten, hatten den Verdächtigen gegen fünf Uhr bemerkt. Er sei anschließend sofort geflüchtet. Seit September haben Unbekannte inzwischen in bislang mindestens zehn Fällen Obdachlose nachts mit Farbe übergossen. Die meisten Vorfälle gab es in der linksrheinischen Innenstadt. Die Polizei bittet um Hinweise.