Farke erklärt Pleite auch mit Verletzungen und Erkrankungen

Bremen (dpa)

Trainer Daniel Farke hat die 1:5-Pleite von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen auch mit angeschlagenen Spielern in der Startelf erklärt. «Von den Jungs, die gespielt haben, hatten einige Verletzungsprobleme. Und über Nacht gab es einige Geschichten, die nicht vorteilhaft waren», verriet der 45-Jährige bei Sky. Laut Farke hätte sich Torhüter Yann Sommer «die ganze Nacht übergeben», sein Einsatz sei bis zum Anpfiff am Samstagabend fraglich gewesen. Außerdem hätte Nico Elvedi «mit einer gebrochenen Nase» und Ramy Bensebaini «mit Sprunggelenkproblemen» gespielt.

Von dpa