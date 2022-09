Farke schickt übrige Spieler während der WM in Urlaub

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke wird seiner restlichen Mannschaft während eines Teils der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar frei geben. «Wir sind in den Planungen. Wir werden nicht durchtrainieren um des Trainierens Willen. Wir werden daher wahrscheinlich relativ schnell nach dem letzten Pflichtspiel die Jungs in den Urlaub schicken und dann Anfang, Mitte Dezember wieder mit dem Training starten, um wie im Sommer eine richtige Vorbereitung zu haben», sagte der Coach der «Rheinischen Post».

Von dpa