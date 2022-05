Fast 1,6 Millionen TV-Zuschauer live dabei

Berlin (dpa)

Fast 1,6 Millionen Zuschauer haben am Samstagabend im Fernsehen den 3:2-Sieg des FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli und die Aufstiegsfeier im Stadion live erlebt. Im Schnitt verfolgten 970.000 Zuschauer die Übertragung des Spitzenspiels der 2. Fußball-Bundesliga bei Sport1, wie der Free-TV-Sender am Sonntag mitteilte. Weitere 600.000 Menschen sahen die Partie beim Pay-TV-Sender Sky. Für beide Sender sind das die Topwerte der Saison. Durch ihren hart erkämpften Heimsieg nach 0:2-Rückstand hatten die Gelsenkirchener den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht.

Von dpa