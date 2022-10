Fast 36.600 ukrainische Schüler seit Kriegsbeginn in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-westfälische Schulen haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs 36.558 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufgenommen. Damit kamen in NRW unter allen Bundesländern seit Ende Februar die meisten Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen unter. Deutschlandweit waren es 193.141 Kinder und Jugendliche, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag mitteilte.

Von dpa