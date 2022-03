Fast zwei Drittel der Wohnungen wurden 2018 mit Gas beheizt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fast zwei Drittel der Wohnungen in Nordrhein-Westfalen sind 2018 mit Gas beheizt worden. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Für 64,5 Prozent aller 7,9 Millionen Wohnungen war demnach Gas die häufigste Art der Beheizung. Am zweithäufigsten wurde Heizöl genutzt (17,7 Prozent), gefolgt von Fernwärme (9,2 Prozent), Strom (5,1 Prozent) und erneuerbaren Energien (3,2 Prozent). Die Daten werden alle vier Jahre erfasst.

Von dpa