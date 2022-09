Favre überrascht über Beurlaubungen von Tedesco und Tuchel

Nizza (dpa)

Der langjährige Bundesliga-Trainer Lucien Favre hat sich überrascht gezeigt über die Beurlaubungen seiner Kollegen Domenico Tedesco und Thomas Tuchel am Mittwoch. «Heutzutage geht ja alles schnell», sagte Favre, der am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) mit dem OGC Nizza in der Conference League den 1. FC Köln empfängt: «Aber das kam schon alles sehr plötzlich und hat mich wirklich überrascht.»

Von dpa