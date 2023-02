FC Bayern mit Gnabry - Upamecano und Choupo-Moting zurück

München (dpa)

Drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain kehrt Serge Gnabry beim FC Bayern München in die Startelf zurück. Beim Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den VfL Bochum stehen außer dem Flügelspieler wie erwartet auch die zuletzt fehlenden Dayot Upamecano und Eric Maxim Choupo-Moting wieder in der Anfangsformation.

