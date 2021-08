FC Ingolstadt leiht Gladbacher Abwehrspieler Poulsen aus

Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt hat den dänischen U21-Nationalspieler Andreas Poulsen vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach für ein Jahr ausgeliehen. Der linke Außenverteidiger war zuletzt zweimal an Austria Wien verliehen und soll nun die Schanzer nach dem Saisonfehlstart in der Defensive verstärken. Der FCI sicherte sich für Poulsen eine Kaufoption.

«Mit Andreas Poulsen konnten wir ein vielversprechendes Abwehrtalent, das sich schon auf hohem Niveau bewiesen hat, vom Schanzer Weg überzeugen. Er bringt Robustheit, aber auch Tempo und spielerische Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern werden», äußerte FCI-Manager Malte Metzelder über den nächsten Neuzugang.

Poulsen bezeichnete in der FCI-Mitteilung Ingolstadt als «eine gute Adresse für junge Profis, die unter besten Bedingungen zeigen wollen, was in ihnen steckt». Er wolle «mit vollem Einsatz dabei helfen, dass der FCI in der 2. Bundesliga bleibt», sagte der 21-Jährige.