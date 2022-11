FDP: Rundfunkbeitrag halbieren und ARD und ZDF zusammenlegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die FDP in Nordrhein-Westfalen fordert, den Rundfunkbeitrag bis 2027 zu halbieren und ARD und ZDF zu einem bundesweiten Programm zusammenzulegen. Deutschland leiste sich europaweit den mit Abstand höchsten Beitrag, kritisierte der Chef der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne, am Mittwoch in Düsseldorf. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei kein Freibrief für ein immer weiter ausuferndes Programmangebot.

Von dpa