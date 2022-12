FDP: Wüst ist ein «Schönwetter-Ministerpräsident»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die oppositionelle FDP im NRW-Landtag hat der seit Sommer amtierenden schwarz-grünen Landesregierung einen Zick-Zack-Kurs und Unzuverlässigkeit bei den Krisenhilfen vorgeworfen. Die FDP behalte sich eine Verfassungsklage vor, sagte FDP-Fraktionschef Henning Höne am Dienstag in der Haushaltsdebatte des Landtags. Die Regierung habe in den vergangenen Wochen alle Chancen verstreichen lassen, Krisenhilfen verfassungssicher auf den Weg zu bringen.

Von dpa