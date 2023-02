Fehlende Grundsteuererklärungen bereiten Kommunen Sorge

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die etwa zwei Millionen noch fehlenden Grundsteuererklärungen in Nordrhein-Westfalen bereiten den Kommunen mit Blick auf diese wichtige Einnahmequelle Sorgen. «Dass nur 70 Prozent der Eigentümer eine Feststellungserklärung abgegeben haben, ist für die Kommunen kein Weltuntergang, aber ein Grund zur Sorge», sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Christof Sommer, am Mittwoch in Düsseldorf in einer Mitteilung. Die Kommunen benötigten bis zum Frühjahr 2024 genügend Daten von den Finanzämtern, um die neue Grundsteuer berechnen zu können.

Von dpa