Ferien enden mit «Sonne pur» und ohne großes Verkehrschaos

Mit viel Sonne, blauem Himmel und etwas Wind haben in NRW am Sonntag die Ferien geendet. Ein großes Verkehrschaos blieb aus. Auch in der nächsten Woche rechnen Meteorologen mit einigen sehr freundlichen Herbsttagen.

Blauer Himmel und die Sonne scheint: Mit freundlichem Herbstwetter haben am Sonntag die Ferien in Nordrhein-Westfalen geendet. Viele Menschen lockte es bei Höchstwerten bis 16 Grad etwa für einen Spaziergang an die frische Luft. Bei etwas Wind gab es landesweit verbreitet «Sonne pur», sagte eine DWD-Meteorologin am Sonntag. Demnach können sich Menschen in NRW auch in der nächsten Woche auf «drei sehr freundliche Herbsttage» einstellen.

Am Montag und Dienstag ziehen zunächst viele Wolken auf. Vereinzelt soll es an beiden Tagen etwas regnen. Gegen Dienstagabend könne sich auch wieder die Sonne zeigen, die dann bis zum Ende der Woche am Freitag überwiegend bleiben soll. Am Mittwoch rechnet der DWD mit einem Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen bis an die 16 Grad. Am Donnerstag und Freitag liegen die Höchstwerte demnach in einem ähnlichen Bereich.

Ruhige Verkehrslage

Zum Ende der Herbstferien blieben größere Verkehrsprobleme am Wochenende zunächst aus. Am Samstag und am Sonntag meldeten die Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn keine besonderen Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen oder Check-in-Schaltern. Die Wartezeiten seien im normalen Bereich, sagte ein Sprecher in Köln/Bonn zur Lage des Reiseverkehrs am Sonntagmittag. Am Flughafen in der Landeshauptstadt, wo am Sonntag 53 000 Passagiere erwartet wurden, teilte ein Sprecher am Nachmittag mit: «Alles ruhig und im Rahmen.» Insgesamt wurde dort von Samstagmorgen bis Sonntagabend mit etwa 95 000 Reisenden gerechnet.

Auf den Autobahnen kamen Reiserückkehrer ebenfalls überwiegend ohne große Verzögerungen voran. Staus und stockenden Verkehr gab es laut WDR-Staumelder am Sonntag vor allem im Großraum Köln. Gegen 15.45 Uhr staute sich der Verkehr am Sonntag insgesamt auf einer Länge von 36 Kilometern. Zum Ende der Herbstferien hatte der ADAC vor allem vor Verzögerungen am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und am späten Sonntagnachmittag gewarnt.