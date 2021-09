Festakt: Medizinische Fakultät OWL startet in Bielefeld

An der Universität Bielefeld startet ein neuer Medizinstudiengang. Mit einem Festakt fällt heute dafür offiziell der Startschuss. Im ersten Wintersemester beginnen Anfang Oktober zunächst 60 Studierende. Der Modellstudiengang gehört zu den Projekten, mit denen die Landesregierung auch den Mangel an Landärzten bekämpfen will. Die Uni kooperiert mit Partnerkliniken und Hausärzten.

Im Ärztekammerbereich Westfalen-Lippe hatte es bislang nur die Standorte Bochum und Münster für ein Medizinstudium gegeben. Die Planungsarbeit zur Medizinischen Fakultät OWL hatte drei Jahre gedauert.