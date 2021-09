Feuer in Asylunterkunft: Ex-Bewohner vor Gericht

Aachen (dpa/lnw)

Rund acht Monate nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Schleiden im Kreis Euskirchen steht ein damaliger Bewohner wegen versuchten Mordes vor Gericht. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen vor, den Brand in der Unterkunft gelegt und elf schlafende Bewohner in Gefahr gebracht zu haben. Zu Prozessbeginn am Landgericht in Aachen machte der Angeklagte mit marokkanischer Staatsbürgerschaft keine Angaben.

Von dpa