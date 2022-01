Feuer in Biogasanlage und Silos in Nörvenich

Das Feuer sei bereits am Donnerstag ausgebrochen, teilte die Polizei in Düren am Samstag mit. Dabei sei es zu starker Rauchentwicklung und Explosionsgeräuschen gekommen. Die Flammen griffen auf zwei angrenzende Silos über. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen auf weitere Silos verhindern können. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst noch an. Die Höhe des Schadens wurde nicht beziffert. Verletzt wurde niemand.