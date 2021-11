Feuer in schwedischem Möbelhaus: Bett in Flammen

Wuppertal (dpa/lnw)

Nach dem Feuer in einem schwedischen Möbelhaus in Wuppertal hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. «In der Möbel-Ausstellung stand am Montagabend noch während der Öffnungszeit plötzlich ein Bett in Flammen», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Bett sei komplett abgebrannt.

Von dpa